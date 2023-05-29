В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры после атаки дрона

В Одессе после падения обломков дрона произошел пожар в порту

По данным властей, воздушная тревога в Одессе длилась около четырех часов. Этой ночью взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях Украины

Фото: Bo Amstrup / Reuters

В ночь на 29 мая над Одессой сбили дрон, его обломки упали в порту, сообщает оперативное командование «Юг».

«В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали», — заявили там, добавив, что масштаб повреждений уточняется.

Спикер областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в своем телеграм-канале, что воздушная тревога в Одессе длилась около четырех часов, в городе работала ПВО.

По данным военного командования, атаке дронов также подверглась Николаевская область. Помимо этого, взрывы были слышны в Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях, передает Hromadske.

ПВО работала и в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском, Святошинском и Подольском районах столицы, в последнем в результате падения обломков пробило крышу дома. По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, это уже 15-я воздушная атака на столицу с начала мая, она была «комбинированной, по разным направлениям».

Предыдущей ночью, по словам Попко, Киев подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала боевых действий, воздушная тревога длилась около пяти часов.

Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты. Российская сторона отрицает сообщения о поставках ей беспилотников из Ирана, в чем Москву и Тегеран подозревают Украина и страны Запада. Иранские власти также это опровергают.