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Премьер Чехии пообещал передать Украине вертолеты и боеприпасы

Чешский премьер Фиала объявил о передаче Киеву вертолетов и боеприпасов
Чехия также пообещала предоставить симуляторы для обучения украинских пилотов. В Праге также заверили в интересе чешских компании в участии в восстановлении Украины
Владимир Зеленский&nbsp;и&nbsp;Петр Фиала
Владимир Зеленский и Петр Фиала (Фото: Reuters)

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и крупнокалиберные боеприпасы, заявил чешский премьер Петр Фиала после встречи с Владимиром Зеленским в Праге, передает Denik N.

Также чешская сторона пообещала помочь с обучением военных пилотов, в том числе передать симуляторы, чтобы пилоты могли на Украине обучаться управлению F-16.

Зеленский отметил, что Чехия оказывает Украине не меньше помощи, чем другие страны ЕС и поблагодарил страну за понимание потребностей Киева.

«Украина может рассчитывать на поддержку ЕС и отдельных государств, интерес чешских компаний к участию в восстановлении Украины действительно велик», — добавил Фиала.

Зеленский посетил Чехию впервые с начала своего президентского срока. До этого он был в Болгарии, откуда вылетел чешским правительственным спецбортом в сопровождении советника по национальной безопасности Томаша Пояра. Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине вооружение и боеприпасы, объяснив это желанием не ослаблять обороноспособность болгарской армии.

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В прошлом году чешские власти поставили на Украину стрелковое оружие, ракеты, медицинское оборудование, боеприпасы, средства химзащиты. Кроме того, чешские государственные и неправительственные организации направляли туда гуманитарную помощь — медикаменты, продукты питания и понтонные мосты. Российские власти не раз отмечали, что поставки Украине вооружений не изменят ход военной операции, а лишь затянут конфликт.

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Украина Чехия боеприпасы вертолеты
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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