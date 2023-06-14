В Одессе прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге Украины, мощные взрывы слышны в Одессе. За несколько часов до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели мощные взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало Недели». Спикер одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Как отмечает «Новое Издание», в городе работает ПВО.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны. Президент России Владимир Путин называл это ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.



12 июня российское Минобороны заявило о ночном ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ. «Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорилось в сообщении министерства. В тот же день власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта в Кривом Роге. По словам главы криворожской военной администрации Александра Вилкула, повреждения также получил пятиэтажный дом, погибли шесть человек. Минобороны России неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам.