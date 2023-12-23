Мужчина погиб при обстреле села в Курской области
Украинские военнослужащие несколько раз обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района», — написал Старовойт. По его словам, зафиксировано около 40 прилетов.
Губернатор Курской области отметил, что один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего погиб мирный житель. Также, по его словам, в различной степени пострадали другие жилые дома, социальные объекты и административные здания, повреждения получила линия электропередачи.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что восстановительные работы начнутся «после того, как будет безопасно». Губернатор также пообещал оказать помощь в ремонте жителям населенного пункта, чье имущество было повреждено в результате обстрелов.
Ранее в Курской области сбили два украинских беспилотника. В МЧС России сообщили, что на время новогодних праздников в регионе запретили продажу и использование пиротехнических изделий.