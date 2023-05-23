СК возбудил уголовное дело по шести статьям в связи с нападением на Белгородскую область

СК подтвердил возбуждение дела о нападении на Белгородскую область

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса в связи с нападением украинских диверсантов на Белгородскую область. Это статьи о теракте, посягательстве на жизнь силовиков, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия (ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК).

В результате нападения ранены несколько гражданских, говорится в сообщении СК.

Об уголовном деле ранее писал «Комменрсантъ».

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