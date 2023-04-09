Папа римский на Пасху призвал к миру на Украине и примирению народов

Понтифик призвал положить конец конфликту на Украине, а также всем другим, «покрывающим мир кровью». Международное сообщество должно с открытыми сердцами положить им конец, сказал он в пасхальном обращении

Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» призвал к установлению мира на Украине, примирению народов по всему миру и восстановлению братства.

«Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и изливай пасхальный свет на русский народ. Успокой раненых и тех, кто потерял близких из-за военных действий, и пусть заключенные благополучно вернутся к своим семьям», — сказал он (цитата по Ansa).

Папа римский также обратился к международному сообществу с призывом «открыть сердца» и положить конец событиям на Украине и другим конфликтам, которые «покрывают мир кровью». В том числе он заявил о необходимости возобновить диалог между израильтянами и палестинцами, чтобы в Иерусалиме и во всем регионе «царил мир».

Понтифик также упомянул о проблемах беженцев, депортированных, политзаключенных, мигрантов, страдающих от голода и бедности. Он призвал глав государств избегать дискриминации, уважать права человека и демократию.

Ранее папа римский Франциск в разговоре с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым предложил установить в зоне боевых действий на Украине двухнедельное перемирие на время празднования Пасхи, передавал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не видели никаких официальных заявлений Ватикана на этот счет, поэтому он не считает «нужным и возможным комментировать».

В октябре 2022 года папа римский попросил Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а президента Украины Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Франциск говорил, что военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

Причем, по его мнению, в конфликте на Украине есть не только «имперские интересы России», но и «других империй».