Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС после ударов отключены от энергосистем

Три украинские АЭС отключили от энергосистем после ударов

В результате ударов 23 ноября по всей Украине началось аварийное отключение электроэнергии. В «Энергоатоме» отключение станций от энергосистем связали с тем, что энергию некуда подавать

Южноукраинская АЭС (Фото: Wikimedia Commons)

На трех атомных электростанциях Украины — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключили энергоблоки, сообщает «Энергоатом» в телеграм-канале.

«Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что радиационный фон на этих АЭС и территориях рядом находится в норме. Работу станций возобновят после нормализации работы энергосистемы.

Запорожская АЭС— «перешла в режим полного блэкаута», поскольку там остановили питание ее собственных потребностей и запустили дизель-генераторы. Радиационный фон на ней так же в норме.

23 ноября Украина подверглась ракетному удару, после которого в стране начались аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах города после взрывов пропал свет, также в украинской столице отключали водоснабжение. В Харькове останавливали работу метро и электротранспорта. Во Львове также не курсировали трамваи и троллейбусы, кроме того, были перебои с отоплением и водой.

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