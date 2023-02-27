Гладков сообщил об атаке трех беспилотников на Белгород

В Белгороде обнаружили обломки трех дронов, сообщил Гладков, пострадавших нет. Повреждены машины, в домах выбило окна. По данным СМИ, системы ПВО сбили летевшие в сторону электрической подстанции реактивные беспилотники «Стриж»

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В Белгороде нашли обломки сразу трех беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть разрушения.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — написал он в телеграм-канале.

Местные СМИ до этого сообщали об упавших в городе обломках похожего на дрон объекта и публиковали фото с места событий. Так, один из объектов упал во дворе дома № 28 по улице Садовой, пишет Бел.ru. До этого он низко летал над домами, жители Белгорода слышали характерные звуки.

По данным телеграм-канала Mash, система ПВО Белгорода сбила реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», которые летели в сторону электрической подстанции.

Ранее 27 февраля под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи. Кроме того, в восьми частных домах осколками были выбиты окна и повреждены заборы.

Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины. С начала военной операции власти региона сообщают об обстрелах, взрывах и работе ПВО. В области наряду с другими граничащими с Украиной регионами с 19 октября прошлого года действует режим среднего уровня реагирования. С апреля в области ввели также желтый уровень террористической опасности, он продлевался каждые две недели, а с 4 февраля режим стал бессрочным.