Шойгу сообщил, что боевое обучение уже прошли 300 тыс. резервистов

Обучение проходило более чем на 100 полигонах в России и Белоруссии, для этого были привлечены более трех тысяч инструкторов. Количество подготовленных экипажей для различных видов военной техники превысило восемь тысяч

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На более чем 100 полигонах России и Белоруссии за последние два месяца уже прошли обучение более 300 тыс. резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечены около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучены свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», — сказал он на заседании коллегии Минобороны России (цитата по «РИА Новости»).

«Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений», — уточнил министр.

По словам Шойгу, за это время подготовлено около 8 тыс. экипажей для боевых машин, танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи. К обучению мобилизованных привлекли около трех тысяч инструкторов.

Министр также сообщил, что в будущем году гособоронзаказ будет увеличен в 1,5 раза, что позволит обеспечить вооружением и техникой соединения и воинские части постоянной готовности на 97%. В пяти соединениях РВСН идет строительство объектов и подготовка для размещения новых ракетных комплексов, а число военных учебных центров при федеральных вузах будет увеличено до 120, добавил глава Минобороны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Тогда Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации должны призвать 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат перед отправкой на Украину.

28 октября министр доложил президенту Владимиру Путину, что задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено. Он добавил, что оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. По словам Шойгу, военкоматы продолжили набор только за счет добровольцев и контрактников.



Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет, рассказал Шойгу. Он отметил, что подготовке мобилизованных уделяется «особое внимание», поскольку «направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных [бойцов]». Путин с министром согласился. «Отлично. Абсолютно [согласен]. Так и надо делать», — сказал он.