Минобороны России сообщило об атаке дрона ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

Минобороны сообщило об атаке дрона на аэродром в Новгородской области

Сегодня утром ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области с применением БПЛА коптерного типа. В результате атаки загорелась стоянка самолетов, один из них получил повреждения, сообщили в Минобороны

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Украина атаковала беспилотником военный аэродром в Новгородской области, поврежден один самолет, сообщили в Минобороны.

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

В результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. «Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — уточнили в Минобороны.

В Новгородской области есть несколько военных аэродромов. Расстояние региона до территории Украины (Черниговская область) — около 560 км.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно сообщали о попытках ВСУ атаковать военные объекты на территории России. Так, в конце декабря российская ПВО сбила украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, сообщали в Минобороны России. В результате падения обломков дрона погибли трое российских военнослужащих, говорили в министерстве. Авиационная техника повреждений не получила.

За несколько недель до этого министерство сообщало об атаке украинских реактивных беспилотников на аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Дроны были перехвачены ПВО, их упавшие обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных. В Минобороны назвали произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».