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Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе

Минобороны: военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Бои в районе Времевского выступа идут несколько недель. ВСУ предпринимали множество попыток контрнаступления на этом направлении, однако российские войска их отразили
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские войска отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

«В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника», — говорится в сообщении ведомства.

Времевский выступ находится на стыке Запорожской области и ДНР. Неподалеку от выступа расположены населенные пункты Новодаровка, Ровнополь и Времевка (Нескучное-Макаровка). Минобороны сообщает, что атаки были отражены рядом с населенным пунктом Новодонецкое и Ровнополь.

ВСУ предпринимали ряд попыток контрнаступления в районе Времевского выступа. 5 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в связи с этим ситуация в регионе тревожная, но контролируемая. Он говорил, что ВСУ пытались прорвать фронт на запорожском направлении и продвинулись на 400 м, но российские войска отбросили их назад.

На следующий день Рогов рассказал о возобновлении активных боев в районе Времевского выступа, на которые украинская сторона бросила «еще большие силы». Об «атаке за атакой» он заявлял и 17 июня.

О начале украинского контрнаступления Путин заявил 9 июня. По его словам, Россия несет потери «в десять раз меньше», чем Украина, — к 16 июня украинская армия потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

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Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе
Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе

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Минобороны Запорожская область ВСУ
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