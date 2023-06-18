Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе

Бои в районе Времевского выступа идут несколько недель. ВСУ предпринимали множество попыток контрнаступления на этом направлении, однако российские войска их отразили

Фото: Минобороны России

Российские войска отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

«В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника», — говорится в сообщении ведомства.

Времевский выступ находится на стыке Запорожской области и ДНР. Неподалеку от выступа расположены населенные пункты Новодаровка, Ровнополь и Времевка (Нескучное-Макаровка). Минобороны сообщает, что атаки были отражены рядом с населенным пунктом Новодонецкое и Ровнополь.

ВСУ предпринимали ряд попыток контрнаступления в районе Времевского выступа. 5 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в связи с этим ситуация в регионе тревожная, но контролируемая. Он говорил, что ВСУ пытались прорвать фронт на запорожском направлении и продвинулись на 400 м, но российские войска отбросили их назад.

На следующий день Рогов рассказал о возобновлении активных боев в районе Времевского выступа, на которые украинская сторона бросила «еще большие силы». Об «атаке за атакой» он заявлял и 17 июня.

О начале украинского контрнаступления Путин заявил 9 июня. По его словам, Россия несет потери «в десять раз меньше», чем Украина, — к 16 июня украинская армия потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса.