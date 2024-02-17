Шойгу рассказал, что значит взятие под контроль Авдеевки для Донецка

Взятие под контроль российских войск города Авдеевка в ДНР позволит отодвинуть линию фронта от Донецка, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Шойгу отметил, что после перехода Авдеевки под контроль российских войск (территория площадью 31,75 кв. км) Донецк будет проще обезопасить от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр добавил, что потери противника в течение последних суток составили более 1500 военнослужащих.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. По данным Financial Times, за нее шли ожесточенные бои с октября 2023 года, в последние недели их интенсивность увеличилась. Газета назвала этот населенный пункт «воротами в Донецк».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после взятия Авдеевки под российский контроль города региона «будут обстреливаться меньше».

Бои за Авдеевку шли с октября 2023-го, но в последние недели стали интенсивнее. ВСУ сообщили о переброске резервов в город и тяжелой обстановке там, а также о попадании нескольких украинских военных в плен. 15 февраля Washington Post писала о частичном отводе украинских войск из Авдеевки. В ночь на 17 февраля украинская армия начала покидать город.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский объяснили решение об отводе войск избежанием угрозы оказаться в окружении. Сырский заявил, что ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах».