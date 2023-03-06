Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артемовска

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Вооруженные силы России окружили Артемовск (украинское название Бахмут), сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Артемовск, наконец, попал в классическое оперативное окружение. Практически все дороги, ведущие к нему, контролируются уже достаточно основательно, под контролем уже практически все. Это практически новый котел, который можно сравнить с дебальцевским и другими», — сказал он.

По его оценке, сейчас в Артемовске находятся около 10 тыс. украинских военных, он также утверждает, что некоторые из них уже покинули его.

6 марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на украинских офицеров, что Украина потеряла под Артемовском несколько подразделений, состоящих из наиболее опытных военнослужащих. Один из собеседников отметил, что находящиеся там бригады имеют разный уровень подготовки и морального духа, а также не всегда обеспечены надежной связью друг с другом.

Командир одной из рот отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» захватили его позиции к югу от города, потому что соседний батальон, состоявший из добровольцев с плохой подготовкой, покинул свою зону ответственности без предупреждения.



28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для украинских войск ситуация на артемовском направлении становится перманентно сложной. До этого он говорил, что Киев будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет. Пентагон считает, что город имеет скорее символическое, чем стратегическое значение.