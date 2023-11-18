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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили о повреждении энергетического объекта в Одесской области

ВСУ сообщили о повреждении энергетического объекта в Одесской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одесском районе при ударе по объекту энергетической инфраструктуры произошел пожар, есть повреждения, сообщили в ВСУ. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесском районе произошел пожар, повреждено административное здание, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» в телеграм-канале.

По данным военных, пострадал один сотрудник предприятия, его госпитализировали.

Ночью в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги. Глава областной администрации Олег Кипер призывал оставаться в укрытиях жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Оперативное командование ВСУ «Север», в свою очередь, сообщило об ударах по Черниговской области, в результате которых были повреждены инфраструктурные здания. Информации о погибших нет, добавил военные. В области также ночью объявляли воздушную тревогу.

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Воздушную тревогу в ночь на 18 ноября объявляли в ряде украинских регионов, в частности, в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях, на части территории Днепропетровской области, а также в Киеве.

Администрация Киева сообщала о работе сил противовоздушной обороны. Киевская областная администрация в телеграм-канале также сообщила о работе ПВО в регионе, добавив, что пострадавших нет, а жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.

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Глава администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин рассказал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) о работе ПВО, уточнив, что сообщений о пострадавших или поврежденных объектах инфраструктуры не поступало.

Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщало об ударе по объекту инфраструктуры в Одесской области 5 ноября. Тогда также возник пожар, пострадали три человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесская область Пожар ВСУ повреждения Черниговская область
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