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Делегация МАГАТЭ начала отложенный на сутки визит на Запорожскую АЭС

ТАСС: делегация МАГАТЭ во главе с Гросси проехала российский КПП в Запорожской области
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: пресс-служба МАГАТЭ)

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси проехала через российский КПП у Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Делегация намерена посетить Запорожскую АЭС, это первый визит Гроссии на станцию после разрушения Каховской ГЭС. В МАГАТЭ говорили, что угроза ядерной безопасности отсутствует, но агентство все равно решило усилить присутствие на ЗАЭС после случившегося.

Изначально визит Гросси планировался на 14 июня, однако его пришлось перенести на сутки из соображений безопасности, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Причин он не уточнил.

Ранее Гросси находился в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече Гроссии представил «программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования».

Теги
Украина Запорожская область Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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