В ООН призвали расследовать информацию о расстреле военных

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил «РИА Новости», что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных украинскими служащими.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — сказал он.

18 ноября в соцсетях начали распространяться видео, снятые, предположительно, в селе Макеевка в Луганской народной республике. На них видно украинского пулеметчика, целящегося в сторону здания, из которого выходят люди в военной форме, похожей на российскую, и ложатся на землю. Военнослужащий ВСУ, призывавший их сдаться, спросил, кто из них офицер. После чего кадр начинает трястись и видео прерывается. На втором ролике, снятом с квадрокоптера, в схожем с местом на предыдущем видео, видно 12 тел в той же одежде, лежащих в лужах крови.

Минобороны сообщило о казни бойцами ВСУ более десяти российских военнопленных в Макеевке в ЛНР. В министерстве обвинили в расстреле киевский режим, подчеркнув, что выстрелы в головы обездвиженных российских солдат не удастся представить в качестве «трагического исключения».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных. Расследование ведется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел. С аналогичным заявлением выступил российский МИД.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека занялось изучением видеозаписей.