Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Набор заключенных в ЧВК полностью прекращен, перед остающимися «все обязательства выполняются», сказал Евгений Пригожин. В январе первая группа заключенных, участвовавших в военной операции, была помилована, говорил он

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Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию для военной операции на Украине прекращен, говорится в сообщении его пресс-службы.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сказал он.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и была помилована. По его словам, речь идет о двух десятках человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова основателя ЧВК, сказал, что указы о помиловании, касающиеся экс-заключенных, ставших бойцами ЧВК, имеют гриф секретности.

Кроме того, Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» командира штурмовой группы ЧВК Айка Гаспаряна, бывшего заключенного рязанской колонии. Песков объяснил, что Гаспарян «проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой».

Осенью в Сети было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК для участия в боевых действиях на Украине. Те, кто согласится, не смогут дезертировать или сдаться в плен. Контракт им предлагался на полгода, после чего обещали помиловать. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел. <…> У вас есть кто-нибудь, кто может вас с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю», — говорил на видео мужчина в одежде цвета хаки.

Позднее основатель ЧВК «Вагнер», объясняя вербовку осужденных, заявил, что «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, привели его ответ на вопрос РБК о том, что будет, когда заключенные вернутся. «Во-первых, многие из нас с этой войны не вернутся, надеюсь, я не исключение. Во-вторых, встав на путь добра, тебе будет трудно с него свернуть, знаю это по себе. В-третьих, если мы будем не нужны на фронте, на защите своей страны, они поедут по всему миру разбираться с террористами, колонизаторами и обидчиками российских интересов. И последнее, войдя в наше боевое братство, они почувствуют свою ответственность перед нами и прочувствуют нашу ответственность за них», — пояснял бизнесмен.

Несколько членов Совета по правам человека при президенте обращались к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют на Украину и если да, то на каком основании. Они напомнили, что досрочное освобождение осужденных возможно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО.