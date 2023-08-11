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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве после воздушной тревоги прозвучали взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
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Военная операция на Украине
Взрывы раздались около 10:00 мск после объявления воздушной тревоги, в городе работает ПВО. СМИ сообщают также о взрывах в Виннице и Хмельницком. Минобороны России ранее сообщало, что атакует исключительно военные объекты
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

Мэр попросил жителей оставаться в укрытиях.

Кличко сообщил о взрывах около 10:00 мск. Тогда же о них написали агентство УНИАН и ТСН.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она звучит в Киеве и на всей остальной территории Украины. В Киеве тревогу объявили около 9:47 мск.

УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию пишет, что в Киеве работает система ПВО. Также, по данным агентства, взрывы прогремели в Виннице и Хмельницком. О взрывах там сообщают также «Суспiльне» и «Укринформ». «Страна» пишет, что взрывы звучат и в Киевской области.

Вечером 10 августа в нескольких областях Украины также звучала воздушная тревога. Власти регулярно объявляют о ней на фоне боевых действий.

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В ночь на 10 августа взрывы раздались в Киевской области Украины. ZN.ua писало о взрывах и работе ПВО в Черниговской области.

Российское Минобороны называло ранее целями ударов на Украине военные объеты и связанные с ними объекты инфраструктуры, исключая возможность атак по гражданским целям.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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