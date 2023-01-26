Кремль отказался считать Зеленского собеседником для Путина

Президент Украины ранее призывал российского президента к прямым переговорам, после начала спецоперации он просил Путина «сесть с ним за стол», однако с мая 2022 года позиция Украины стала меняться

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не собирался выполнять свои предвыборные обещания — закончить конфликт в Донбассе и выполнять минские соглашения — и «готовился к войне», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине: он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом [для дискуссий] для президента Путина», — передал его слова ТАСС.

Зеленский 26 января вновь отказался от переговоров с Владимиром Путиным. «Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал украинский лидер.

При этом в 2021 году, в 2022 году до начала российской военной операции на Украине, а также после ее начала Зеленский неоднократно заявлял, что хотел бы провести прямые переговоры с Путиным. О возможности переговоров в Киеве говорили 25, 26 и 27 февраля. 1 марта украинский лидер просил о прекращении огня и говорил, что переговоры нельзя проводить «когда летают самолеты и идет бомбардировка» и призывал «посадить за стол переговоров» Путина, «пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров».

3 марта президент Украины обратился к Путину начать диалог о прекращении конфликта, пусть и в неформальной обстановке. «Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговоров. Сядь со мной. <...> Я не кусаюсь, я нормальный мужик», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Тогда в Кремле допускали личную встречу Путина и Зеленского, но только после согласования делегациями двух стран на переговорах текста документа об урегулировании. Делегации двух стран встречались несколько раз, им удалось составить предварительный проект такого документа, однако с апреля 2022 года переговорный процесс фактически прекратился.

С мая позиция Украины по переговорам с Россией ужесточилась. Зеленский заявил, что жители его страны «не жаждут» разговора с Путиным, однако такой разговор необходим. «Мы должны столкнуться с реалиями, в которых живем», — отметил тогда Зеленский (цитата по Reuters), заявив, что от такой встречи Киев хочет добиться возвращения «жизни суверенной страны в пределах своей территории». При этом в конце мая Зеленский сказал, что единственной темой для переговоров с России может быть прекращение боевых действий, а единственным российским представителем для такого обсуждения — лично Путин.

В июне глава украинской делегации на переговорах с Россией, депутат Верховной рады Давид Арахамия назвал паузу в переговорах обоснованной и заявил, что Киеву необходимо усилить переговорную позицию, в том числе, с помощью поставок на Украину «в достаточном объеме» западных вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что возобновление переговоров делегаций является условием для встречи лидеров двух стран. Об этом же заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложивший украинской стороне «сделать домашнюю работу».

В августе Зеленский предупреждал, что Украина откажется от переговоров с Россией, если на новых российских территориях — ДНР, ЛНР, в Херсонской области и на Запорожье — будут проведены референдумы о присоединении к России. Такие голосования были проведены, и 28 сентября Зеленский заявил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги этих референдумов. Россия итоги признала, регионы вошли в состав России.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом страны является Путин. Тогда же Совет нацбезопасности Украины принял единогласно решение об отказе от переговоров, а Зеленский подтвердил его своим указом. В Кремле после этого отметили, что Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы украинского государства, либо уже будущего президента Украины. «Чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В наступившем 2023 году в Кремле заявили, что условия для переговоров между Россией и Украиной нет «ни де-факто, ни де-юре». «Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — сказал Песков.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев может через посредников прояснить, как на Украине видят возможные переговоры с Россией.