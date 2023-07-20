Минобороны сообщило о продолжении «ударов возмездия» под Одессой

Российские военные нанесли очередной «удар возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области

Фото: сервис Google Maps

Вооруженные Силы России продолжили нанесение «ударов возмездия» в районе городов Одесса и Ильичевск (украинское название с 2016 года — Черноморск), сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС России продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, были поражены объекты топливной инфраструктуры и склад украинской армии в районе Николаева. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее, 17 июля, два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост, погибли два человека.

После этого Вооруженные силы России нанесли удары по Одессе и Николаеву, назвав ночную атаку «ударом возмездия». Минобороны России отчиталось об ударах по местам, где, как утверждается, готовились теракты с применением беспилотных надводных аппаратов. В частности, были нанесены удары по судоремонтному заводу в районе Одессы. Также в районах Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, которые обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

Украинские власти несколько ночей подряд сообщали об ударах по Одессе и Николаеву. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что ночные удары по Одессе были направлены на портовую инфраструктуру.

Мэр Одессы Геннадий Труханов утром 19 июля оценил ночные удары как самую масштабную атаку на город с начала военных действий.