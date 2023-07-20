Минобороны сообщило о продолжении «ударов возмездия» под Одессой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 19 июл, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 19 июл, 18:26
СБУ объявила о задержании «правой руки» Кирилла Стремоусова Политика, 15:55
Операторам связи упростят доступ к земельным участкам Технологии и медиа, 15:49
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 15:43
«Домклик»: «Мы планируем новый рекорд по ипотеке» РБК Недвижимость, 15:42
Astana Hub, МФЦА, MOST: как российским стартапам помогают в Казахстане Pro, 15:36
Экономисты назвали поколение россиян с самым большим выигрышем в зарплате Экономика, 15:31
Госдума разрешила полицейским и охранникам останавливать дроны Политика, 15:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Великобритания ввела санкции против восьми физлиц, связанных с «Вагнером» Политика, 15:26
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил Pro, 15:25
ГИБДД рассказала, когда можно ездить вдвоем на электросамокатах Общество, 15:22
В Самаре доказали возможность проведения нереализованной миссии NASA Life, 15:21
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 15:20
Киев объявил идущие в российские порты суда потенциальными целями Политика, 15:16
Аксенов заявил о сбитом в Крыму беспилотнике Политика, 15:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о продолжении «ударов возмездия» под Одессой

Минобороны: Россия продолжает удары возмездия под Одессой
Российские военные нанесли очередной «удар возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Вооруженные Силы России продолжили нанесение «ударов возмездия» в районе городов Одесса и Ильичевск (украинское название с 2016 года — Черноморск), сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС России продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, были поражены объекты топливной инфраструктуры и склад украинской армии в районе Николаева. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее, 17 июля, два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост, погибли два человека.

После этого Вооруженные силы России нанесли удары по Одессе и Николаеву, назвав ночную атаку «ударом возмездия». Минобороны России отчиталось об ударах по местам, где, как утверждается, готовились теракты с применением беспилотных надводных аппаратов. В частности, были нанесены удары по судоремонтному заводу в районе Одессы. Также в районах Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, которые обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

Украинские власти несколько ночей подряд сообщали об ударах по Одессе и Николаеву. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что ночные удары по Одессе были направлены на портовую инфраструктуру.

Читайте на РБК Pro
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
«Шеф был самодур»: что не нужно говорить о прежнем работодателе
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию

Мэр Одессы Геннадий Труханов утром 19 июля оценил ночные удары как самую масштабную атаку на город с начала военных действий.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Одесса Минобороны ракетные удары
Материалы по теме
В Минобороны Украины сообщили о последствиях ночных ударов по Одессе
Политика
В Одессе третью ночь подряд прозвучали взрывы
Политика
Минобороны отчиталось об ударах под Одессой словами «цель достигнута»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter