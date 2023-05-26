В Киеве и Днепре прогремели несколько взрывов

В Киеве, Днепре и Харьковской области прогремели взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве, Киевской области и Днепре работает ПВО

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Днепре прогремели несколько взрывов, сообщают Суспiльне и ТСН; по словам депутата Верховной рады от «Слуги народа» Максима Бужанского, — не менее пяти.

Мэр города Борис Филатов в своем Telegram призвал жителей не снимать работу ПВО и не выкладывать фото и видео в сеть. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил об угрозе атаки в Кривом Роге.

По данным ТСН, взрывы произошли также в Харьковской области.

Позднее мощные взрывы раздались в Киеве, сообщило Hromadske. Местные власти заявили, что в столице и области работает ПВО.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ее регулярно объявляют с середины осени 2022 года, когда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к произошедшему.

В предыдущую ночь взрывы прозвучали в Киеве, Николаеве, Харькове и во Львовской области. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находился под обстрелом.