В Киеве, Днепре и Харьковской области прогремели взрывы
В Днепре прогремели несколько взрывов, сообщают Суспiльне и ТСН; по словам депутата Верховной рады от «Слуги народа» Максима Бужанского, — не менее пяти.
Мэр города Борис Филатов в своем Telegram призвал жителей не снимать работу ПВО и не выкладывать фото и видео в сеть. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил об угрозе атаки в Кривом Роге.
По данным ТСН, взрывы произошли также в Харьковской области.
Позднее мощные взрывы раздались в Киеве, сообщило Hromadske. Местные власти заявили, что в столице и области работает ПВО.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ее регулярно объявляют с середины осени 2022 года, когда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к произошедшему.
В предыдущую ночь взрывы прозвучали в Киеве, Николаеве, Харькове и во Львовской области. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находился под обстрелом.