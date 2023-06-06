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Кремль назвал разрушение плотины Каховской ГЭС диверсией

Кремль: разрушение плотины Каховской ГЭС было диверсией
Диверсия на Каховской ГЭС связана с «неудачным наступлением» ВСУ, а также стремлением украинской стороны лишить Крым воды, заявил Песков. Ранее Киев, ЕС и Лондон обвинили Россию в обрушении плотины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева, передает корреспондент РБК. По его словам, она связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск.

«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить», — сказал Песков.

По его словам, диверсия на Каховской ГЭС связана с «неудачным наступлением» ВСУ. Украинские вооруженные силы сейчас не добиваются поставленных целей, счел Песков. «Эти наступательные действия захлебываются», добавил он.

Более того действия украинской стороны можно объяснить желанием лишить Крым воды: в водохранилище падает уровень воды в водохранилище и резко сокращается подача в Северо-Крымский канал, заключил Песков.

Песков также отметил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «подрыве конструкций изнутри», назвав произошедшее терактом. Глава Евросовета Шарль Мишель также возложил вину за разрушения на Москву, заявив о намерении «привлекать Россию и ее марионеток к ответственности». Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно «произошло из-за начала Россией военных действий».

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Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение произошло в результате последовательных ударов по ГЭС со стороны украинских сил в течение длительного периода времени.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо неоднократно заявлял об ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС с целью затопить территорию региона. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции. Тогда же Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.

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Виктория Громова Виктория Громова, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Новая Каховка Каховская ГЭС плотина Дмитрий Песков
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