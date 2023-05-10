ФСБ: спецслужбы предотвратили покушение на начальника полиции в Запорожской области

ФСБ предотвратила покушения на начальника полиции в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские спецслужбы задержали украинца, который, по указанию Минобороны Украины, планировал теракты в Запорожской области, сообщило УФСБ.

«Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, одной из предполагаемых целей мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге Запорожской области.

При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, сотрудники спецназа ФСБ обезоружили его. По месту его жительства изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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