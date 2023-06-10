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Минобороны сообщило о потере ВСУ четырех Leopard и пяти Bradley

Минобороны: ВСУ при попытке наступления потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley
Минобороны заявило об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях. По данным ведомства, украинская сторона потеряла там девять танков, включая четыре Leopard, и сотни военных
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пытались наступать на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска (Бахмута), сообщает Минобороны России. Ведомство заявило, что все попытки атак отражены, пять из них — возле Артемовска, о контроле над которым российская сторона отчиталась в мае.

Министерство утверждает, что украинская сторона потеряла девять танков, из них — четыре немецких Leopard; 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley и французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR. Потери среди украинских военных ведомство оценило в 300 человек.

В районе Артемовска, по данным министерства, было уничтожено две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины и пять автомобилей; погибли до 230 военнослужащих ВСУ. На краснолиманском направлении, утверждается в сообщении, украинская сторона потеряла более 60 военных, боевую машину пехоты, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицу.

Минобороны сообщило, что перехватило две крылатые ракеты Storm Shadow, десять снарядов HIMARS и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Кроме того, в ДНР сбит украинский истребитель МиГ-29. Также, по данным ведомства, военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.

Впервые об уничтожении танков Leopard министерство отчиталось в ночь на 6 июня, через несколько часов после того, как власти ДНР сообщили о появлении этой техники в зоне боевых действий.

Российское Минобороны с начала июня несколько раз сообщало о предотвращении попыток наступления ВСУ на разных направлениях. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, за три дня при отражении этих атак погиб 71 российский военный. Потери Украины он оценил в 3,7 тыс. человек. Накануне президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона не добилась поставленных целей.

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В СНБО Украины 7 июня заявили, что контрнаступление еще не началось, а когда это произойдет, «все об этом узнают». За два дня до этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление.

Теги
Минобороны наступление танк Leopard Артёмовск (Бахмут)
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