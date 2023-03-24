Минобороны заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
В Армении сочли конституционным признать юрисдикцию МУС задним числом Политика, 15:33
В Юте детям запретили пользоваться соцсетями без согласия родителей Общество, 15:33
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 15:30
Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию Политика, 15:23
Binance приостановила спотовые торги Крипто, 15:19
Бывший спортивный директор ЦСКА сравнил зарплаты в России и Европе Спорт, 15:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:14
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В Европе отказались от жестких ограничений на криптовалютные платежи Крипто, 15:10
Российский олимпийский чемпион проведет бой с экс-чемпионом Европы Спорт, 15:09
В Чувашии нашли и изъяли мясо с сибирской язвой Общество, 15:08
Чек-лист для руководителя: что проверить при согласовании пресс-релиза Pro, 15:07
Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес менеджменту Бизнес, 15:05
Воронеж обогнал Москву по темпам роста цен на новостройки в 2023 году Недвижимость, 15:03
Минобороны заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой Политика, 14:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой

Минобороны: российская армия уничтожила 380 украинских военных на донецком направлении
Село Сухой Лиман на карте
Село Сухой Лиман на карте (Фото: Яндекс.Карты)

Российские военные нанесли удар по украинскому ангару с беспилотниками в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Еще один склад, в котором находились боеприпасы подразделений наемников «Иностранный легион», российские военные уничтожили в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. В Запорожской области в районе Степного уничтожена американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На донецком направлении российские военные уничтожили свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика». На купянском направлении потери Украины составили 60 украинских военных, на южно-донецком и запорожском направлениях — более 40 военных, на херсонском — до 40 человек.

В ведомстве также сообщили, что за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, сбили 18 украинских дронов в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

22 марта Минобороны сообщало, что российские военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

Теги
Минобороны Одесская область беспилотники
Материалы по теме
Минобороны России назвало риски применения снарядов с обедненным ураном
Политика
Минобороны сообщило о запуске ракеты с военным спутником с Плесецка
Технологии и медиа
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому близ Одессы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter