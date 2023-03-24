Минобороны заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой

Село Сухой Лиман на карте (Фото: Яндекс.Карты)

Российские военные нанесли удар по украинскому ангару с беспилотниками в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Еще один склад, в котором находились боеприпасы подразделений наемников «Иностранный легион», российские военные уничтожили в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. В Запорожской области в районе Степного уничтожена американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На донецком направлении российские военные уничтожили свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика». На купянском направлении потери Украины составили 60 украинских военных, на южно-донецком и запорожском направлениях — более 40 военных, на херсонском — до 40 человек.

В ведомстве также сообщили, что за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, сбили 18 украинских дронов в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

22 марта Минобороны сообщало, что российские военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.