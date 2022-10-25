Власти сообщили о мощном взрыве в Мелитополе

Власти сообщили об «одиночном мощном взрыве». В администрации заявили «РИА Новости», что у здания местной телекомпании взорвался автомобиль

В Мелитополе (Запорожская область) произошел «одиночный мощный взрыв», информация о случившемся уточняется, говорится в телеграм-канале администрации города.

Власти города сообщили «РИА Новости», что у здания запорожской телекомпании ЗАТВ сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Источник агентства указывал, что это взорвался автомобиль.

Член комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в своем телеграм-канале также написал, что произошел взрыв автомобиля. По его данным, мощность взрывного устройства составила «1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте», пострадали пять человек, среди них «сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие гражданские лица.

После присоединения региона к России Мелитополь стал столицей субъекта, но «временно», так как город Запорожье находится под контролем Украины.

За последний месяц в Мелитополе неоднократно происходили взрывы. Так, 25 сентября, указывала администрация, в городе взорвался автомобиль, в результате чего погиб гражданин Украины. Он предварительно был «диверсантом, готовившим теракт», и погиб «из-за неосторожного обращения с взрывным устройством».

29 сентября сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве. Оно взорвалось во время проезда рядом автомобиля — водитель получил легкие травмы. Еще одно устройство сработало 12 октября у главного входа на городской рынок — в результате никто не пострадал.