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Власти сообщили о мощном взрыве в Мелитополе

Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе
Власти сообщили об «одиночном мощном взрыве». В администрации заявили «РИА Новости», что у здания местной телекомпании взорвался автомобиль

В Мелитополе (Запорожская область) произошел «одиночный мощный взрыв», информация о случившемся уточняется, говорится в телеграм-канале администрации города.

Власти города сообщили «РИА Новости», что у здания запорожской телекомпании ЗАТВ сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Источник агентства указывал, что это взорвался автомобиль.

Член комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в своем телеграм-канале также написал, что произошел взрыв автомобиля. По его данным, мощность взрывного устройства составила «1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте», пострадали пять человек, среди них «сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие гражданские лица.

После присоединения региона к России Мелитополь стал столицей субъекта, но «временно», так как город Запорожье находится под контролем Украины.

За последний месяц в Мелитополе неоднократно происходили взрывы. Так, 25 сентября, указывала администрация, в городе взорвался автомобиль, в результате чего погиб гражданин Украины. Он предварительно был «диверсантом, готовившим теракт», и погиб «из-за неосторожного обращения с взрывным устройством».

29 сентября сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве. Оно взорвалось во время проезда рядом автомобиля — водитель получил легкие травмы. Еще одно устройство сработало 12 октября у главного входа на городской рынок — в результате никто не пострадал.

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Теги
Лилия Пашкова
Мелитополь взрыв Запорожская область
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