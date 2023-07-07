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Белый дом объявил о передаче кассетных боеприпасов Украине

Белый дом объявил о передаче кассетных боеприпасов Украине
В Белом доме заявили, что Украина пообещала США применять кассетные боеприпасы с осторожностью и минимумом рисков для мирных жителей. Снаряды нужны Киеву для защиты, сказал Салливан. Против их применения высказались Германия и ООН
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США передадут Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Вашингтон признает, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче, объяснил он. В Вашингтоне подчеркнули, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения. Киев предоставил американской стороне гарантии того, что это вооружение будет использоваться с осторожностью, сказал советник Джо Байдена.

«Власти Украины хотят минимизировать риски для мирных жителей <...> Это их граждане, украинцы, которых они пытаются защитить. Они же не собираются использовать их [боеприпасы] на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, они будут использовать их на своей территории, чтобы защитить ее», — заявил Салливан. Он добавил, что Вашингтон перед принятием решения консультировался с союзниками.

Поставка кассетных боеприпасов Украине — это временная мера, подчеркнул Салливан. Она принята на время наращивания объемов производства обычных артиллерийских боеприпасов.

CNN отмечает, что США могут передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды DPICM (dual-purpose improved conventional munition, разновидность кассетных боеприпасов), способные вместить 88 поражающих частей. Радиус поражения каждого суббоеприпаса составляет около 10 кв м. Позднее заместитель министра обороны США Колин Кол подтвердил, что речь идет о DPICM.

В Пентагоне ранее заявляли, что такие боеприпасы будут полезны для Украины «с точки зрения эффективности на поле боя». Представитель ведомства Патрик Райдер говорил, что Вашингтон рассматривает передачу Киеву более современных снарядов, а не «старых вариантов с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%».

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Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против применения этого вооружения на Украине. Представитель Гутерриша Фархан Хак отметил, что организация призывает все страны придерживаться международной конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов. Об этом же заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Германия и еще 110 стран ратифицировали документ, а США, Россия и Украина — нет.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
кассетные боеприпасы Украина Джейк Салливан Белый дом США
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