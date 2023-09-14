Морской дрон ВСУ атаковал российский ракетный корабль «Самум»

Ракетный корабль «Самум» уничтожил попытавшийся его атаковать украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны. Это вторая атака морскими дронами российского военного корабля в Черном море за день

Корабль «Самум» (Фото: Минобороны РФ)

ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», сообщили в Министерстве обороны России.

Морской дрон был уничтожен штатным вооружением корабля.

Это вторая попытка подобной атаки на корабль Черноморского флота. Утром 14 сентября Минобороны сообщило, что пять морских дронов ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», атаковавшие катера также были уничтожены. Днем российская морская авиация уничтожила в Черном море еще один украинский безэкипажный катер, Минобороны не уточняло, в каком районе.

«Самум» — это малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. Всего в России было построено два таких корабля. «Самум» спустили на воду в 1992 году, ввели в строй — в 2000-м.

В ночь на 13 сентября ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Семь из них сбили средства ПВО, но повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. Минобороны России не уточнило названия судов, но пообещало восстановить их. Телеканал Sky News передавал, что для атаки были использованы британские ракеты Storm Shadow.

По данным властей, пострадали 24 человека, повреждения получили восемь домов.