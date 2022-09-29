Запорожская ВГА сообщила об упавшем на территорию ЗАЭС беспилотнике

Запорожская АЭС, архивное фото (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

На территории Запорожской АЭС упал украинский беспилотник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, реактор не пострадал, угрозы радиоактивного заражения нет.

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заявил он (цитата по ТАСС).

Радиоактивный фон на ЗАЭС в норме, уточнил Балицкий. «Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме», — заверил он.

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