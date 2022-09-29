Запорожская ВГА сообщила об упавшем на территорию ЗАЭС беспилотнике
Запорожская АЭС, архивное фото
На территории Запорожской АЭС упал украинский беспилотник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, реактор не пострадал, угрозы радиоактивного заражения нет.
«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заявил он (цитата по ТАСС).
Радиоактивный фон на ЗАЭС в норме, уточнил Балицкий. «Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме», — заверил он.
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