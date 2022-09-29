Запорожская ВГА сообщила об упавшем на территорию ЗАЭС беспилотнике

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Курский губернатор объяснил звуки орудийных залпов Политика, 16:30
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать Бизнес, 16:28
В ЛНР заявили о долгом процессе ликвидации таможни с Россией Политика, 16:28
СК Белоруссии открыл новое дело в отношении призера Олимпиад Герасимени Спорт, 16:25
Акции металлургов упали на фоне возможного запрета сделок на LME Инвестиции, 16:25
Меликов счел глупой идею запустить по Дербенту зовущую в военкомат машину Политика, 16:21
Пограничники заявили, что пускают в Грузию на самокатах и велосипедах Общество, 16:17
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 16:14
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Reuters узнал об опасениях отключения связи в ЕС из-за нехватки энергии Политика, 16:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:54
В ФХР заявили о рассмотрении IIHF возвращения России в высший дивизион Спорт, 15:54
«Пора выводить криптовалюту». Как новые санкции могут повлиять на россиян Крипто, 15:51
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 15:51
Власти объяснили, могут ли учителя вручать повестки Политика, 15:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Запорожская ВГА сообщила об упавшем на территорию ЗАЭС беспилотнике

Запорожская АЭС, архивное фото
Запорожская АЭС, архивное фото (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

На территории Запорожской АЭС упал украинский беспилотник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, реактор не пострадал, угрозы радиоактивного заражения нет.

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заявил он (цитата по ТАСС).

Радиоактивный фон на ЗАЭС в норме, уточнил Балицкий. «Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме», — заверил он.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter