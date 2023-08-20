Военная операция на Украине , 0 Поделиться Поделиться Число раненых после взрыва в Чернигове возросло до 144 Число раненых после взрыва в Чернигове увеличилось до 144

Количество пострадавших после взрыва в Чернигове возросло до 144 человек, пишет «Страна.ua» в телеграм-канале со ссылкой на Национальную полицию Украины. Ранее власти сообщали о семи погибших и 136 раненых. Исполняющий обязанности главы города Александр Ломако объявил трехдневный траур, с 19 по 21 августа. В Хмельницкой области прогремели взрывы Политика rbc.group Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по Чернигову был нанесен ракетный удар. Минобороны России не комментировало взрывы в городе. rbc.group Минобороны отчитывается о нанесении ударов по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины с осени прошлого года. Ведомство утверждает, что не атакует гражданскую инфраструктуру. Президент Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их Минобороны, попадали Одесса, Измаил и Николаев.