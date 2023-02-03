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Второй регион бессрочно установил уровень террористической опасности

Желтый уровень опасности в Курской области продлили без срока окончания
Курск, Россия
Курск, Россия (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Курский губернатор Роман Старовойт объявил, что желтый уровень террористической опасности в регионе продлевается с 4 февраля на неопределенное время. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», — написал губернатор Роман Старовойт.

Он пообещал информировать жителей региона обо всех изменениях ситуации в этой сфере.

Впервые власти Курской области ввели режим террористической опасности 11 апреля. Старовойт тогда заявил о «возможных провокациях со стороны украинских националистов».

Старовойт пояснил тогда, что всего уровней опасности три: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). Губернатор попросил граждан региона сохранять спокойствие и помогать спецслужбам.

1 февраля Старовойт доложил президенту Владимиру Путину, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница.

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Ранее губернатор сообщил, что в регион направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной.

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — добавил глава региона.

Теги
Курская область Роман Старовойт «желтый» уровень опасности
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