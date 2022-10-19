Военное положение и «режимы реагирования». Что важно о них знать

Президент России ввел военное положение в четырех присоединившихся к России регионах, где идет спецоперация, и расширил полномочия губернаторов в ряде других. Как изменится работа исполнительной власти — в материале РБК

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин 19 октября провел заседание Совета безопасности, на котором объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также о мерах реагирования для других регионов, затем он подписал два указа, закрепляющих эти решения.

Какие изменения в жизни регионов они означают — в материале РБК.

Где ввели военное положение и что это значит

Первый указ Владимира Путина вводит военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно законодательству, такой режим может вводиться на всей территории страны или в отдельных местностях в случае агрессии против России или ее непосредственной угрозы. Спустя несколько часов указ президента единогласно утвердил Совет Федерации.

Военное положение вводится в четырех регионах с полуночи 20 октября. Какие именно ограничительные меры будут вводиться на их территории — пока неизвестно. В течение трех дней правительство соберет предложения министерств и представит их президенту, следует из указа главы государства.

Такой правовой режим регулируется специальным федеральным законом «О военном положении». Согласно ст. 7 закона, на территориях с объявленным военным положением усиливается охрана общественного порядка, ограничивается въезд и выезд, проводится досмотр транспортных средств; властям разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил о том, что закрывать границы России из-за введения военного положения в четырех регионах не планируется.

Среди других мер, предусмотренных законом, — возможность задержания до 30 суток, запрет забастовок и митингов, принудительное отселение и введение военной цензуры: как сообщений, так и телефонных разговоров.

Власти не обязаны вводить все предусмотренные законом меры при объявлении военного положения, поэтому пока сложно сказать, какие из них действительно будут реализованы, прокомментировала РБК адвокат Татьяна Пашкевич. «Но в целом объявление этого режима дает властям намного больше инструментов для регулирования на территориях частной жизни и бизнеса», — подчеркнула она. Кроме того, в связи с последними поправками в Уголовный кодекс период военного положения является отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, добавила Пашкевич.

Указ также предусматривает введение при необходимости иных мер — к ним по закону «О военном положении» относятся ограничения на оборот имущества, свободное перемещение товаров и распространение информации; изменение режима трудовой деятельности.

«Этот пункт оставляет властям возможность гибко реагировать на изменение ситуации, — поясняет председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. — Такая формулировка позволяет не быть жестко связанным с каким-то конкретным перечнем и в нужный момент использовать необходимые ресурсы».

Что меняется в приграничных субъектах

Второй указ президента — «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» — вводит на территории восьми российских регионов режим «среднего уровня реагирования». Это территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Такой режим дает главам регионов новые полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» и гражданской обороне, а также по «реализации мер для удовлетворения потребностей» вооруженных сил.

Кроме того, главы регионов смогут:

усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов;

временно отселить жителей в безопасные районы — при этом жителям должно быть предоставлено жилье;

вводить особый режим въезда и выезда;

ограничивать движение транспортных средств и досматривать их;

ввести контроль за работой транспорта, вычислительных центров, типографий, объектов коммуникаций и использовать их для нужд обороны.

Главы нескольких регионов уже заявили, что запрет на выезд и другие серьезные ограничения пока вводиться не будут. «На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики», — сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на передвижение по региону, добавив, что пропускной режим, как прежде, будет действовать только в приграничных территориях области. С аналогичным заявлением выступили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что выезд и въезд в Крым остается свободным.

Пункт указа, предполагающий полномочия по «реализации мер для удовлетворения потребностей» вооруженных сил, лишь закрепляет сложившуюся практику при конфликтах, говорит Старинский. «Устанавливаются полномочия руководителя субъекта помогать в решении всех материально-бытовых вопросов армии — ставится вопрос о снабжении, дорогах, обеспечении солдат жильем, в случае необходимости — одеждой, продовольствием», — пояснил он.

Ранее в большинстве приграничных регионов действовал средний из трех существующих уровней террористической опасности — желтый. По классификации Национального антитеррористического комитета (НАК), это высокий уровень опасности, который вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Что означают новые режимы в регионах центра и юга России

Указ также вводит режим повышенной готовности в регионах Центрального и Южного федеральных округов. Такой режим будет действовать в 18 субъектах: в Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Адыгее, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

Указ расширяет полномочия глав регионов и наделяет их такими же полномочиями, что и в приграничных субъектах: главы могут проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения от ЧС и реализовывать меры «для удовлетворения потребностей» вооруженных сил. Документ также содержит аналогичный список мер, которые может реализовывать губернатор, за исключением ограничений на въезд и выезд из региона и временного отселения жителей.

Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации будут определять главы регионов самостоятельно, «с учетом текущей ситуации и возникающих рисков», говорится в указе.

В остальных субъектах вводится режим «базовой готовности».

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Дополнительные ограничения на данном этапе опровергли главы Липецкой и Калужской областей. Сенатор Андрей Клишас заявил, что права граждан в Центральном и Южном округах никак не ограничиваются, а решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти.

Как будут координировать свои действия регионы

Согласно указу, в каждом регионе будут созданы оперативные штабы под руководством глав субъектов. В состав оперативных штабов войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также органов региональной публичной власти. Принятые решения будут обязательными для исполнения органами исполнительной власти.

Путин 19 октября поручил Собянину координацию работы регионов по повышению безопасности. «Прошу мэра Москвы <...> подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов Федерации с федеральными органами власти», — сказал президент на заседании Совета безопасности. Собянин, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», займется этим совместно с администрацией президента.

Первый доклад комиссии Госсовета состоится 25 октября и с этого момента будет происходить еженедельно.

Путин также поручил образовать координационный совет при правительстве для обеспечения потребностей специальной операции на Украине. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Совет будет принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям: поставка военным оборудования и техники, строительные работы, предоставление транспорта.

Принятые меры во многом аналогичны системе управления во время пандемии коронавируса, отмечает политолог Алексей Макаркин. По его словам, «ковидные практики» стали прецедентом, в том числе по возросшей ответственности губернаторов и применению различных, не однотипных мер в регионах. «Здесь вопрос возросшей ответственности регионов — губернатор оказывается в ситуации, когда он не может сказать «это не моя зона ответственности». При этом главы субъектов склонны больше учитывать запросы населения и стараются избегать жестких мер — ведь люди хотят, чтобы было как раньше», — сказал он РБК. Возвращение к такой системе можно расценивать как признание ее эффективности, добавил Макаркин.

В апреле 2020 года Владимир Путин заявил, что главы регионов получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент отметил, что в каких-то субъектах нужны более жесткие меры, а где-то достаточно точечных решений. По словам президента, такое решение было принято, так как в регионах очень разная эпидемиологическая обстановка. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Весной 2022 года группа была преобразована в рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что такая модель управления — это скорее попытка актуализировать прошлую понятную схему, чем поставить новые задачи. «Неслучайно реакция губернаторов примерно идентична: мы вводим новый особый режим, но ничего не меняем», — пояснил он. По словам Виноградова, возможности губернаторов технически выросли в случае обострения ситуации по белгородскому сценарию, однако «большинство губернаторов рассчитывают, что этого с ними не случится». По ключевым оперативным вопросам, в том числе источникам финансирования расходов на мобилизованных, ясность должна появиться позже, полагает он.