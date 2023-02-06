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Минобороны сообщило о взятии под контроль села Николаевка

Минобороны: российские силы взяли под контроль село Николаевка в ДНР
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о занятии этого населенного пункта в середине прошлой недели
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о занятии населенного пункта Николаевка в Донецкой народной республике. По его словам, на этом направлении действовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

В Минобороны отметили, что за последние сутки на Донецком направлении были уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.

Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Николаевку 2 февраля. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бои ведутся в районе расположенной севернее этого населенного пункта Раздоловки.

В военном ведомстве также рассказали об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка, Угледар (ДНР), Новодаровка (Запорожская область).

Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке Минобороны упомянуты в том числе две боевые машины РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С», самоходная гаубица «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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В районе Константинополя (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники. В районе населенного пункта Великий Бурлук (Харьковская область) уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. 

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