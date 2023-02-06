Минобороны сообщило о взятии под контроль села Николаевка
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о занятии населенного пункта Николаевка в Донецкой народной республике. По его словам, на этом направлении действовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.
В Минобороны отметили, что за последние сутки на Донецком направлении были уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.
Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Николаевку 2 февраля. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бои ведутся в районе расположенной севернее этого населенного пункта Раздоловки.
В военном ведомстве также рассказали об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка, Угледар (ДНР), Новодаровка (Запорожская область).
Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке Минобороны упомянуты в том числе две боевые машины РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С», самоходная гаубица «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
В районе Константинополя (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники. В районе населенного пункта Великий Бурлук (Харьковская область) уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300.