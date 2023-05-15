Начальника МВД ЛНР ранили при взрыве в Луганске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Глава МИД Белоруссии посетит Москву Политика, 16:31
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ Политика, 16:26
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика Политика, 16:21
БКС запустил первый в России ПИФ с выплатами на брокерский счет Пресс-релиз, 16:19
Мантуров заявил о плане продлить параллельный импорт еще на год Экономика, 16:18
Кудерметова вышла в четвертьфинал на втором турнире WTA-1000 подряд Спорт, 16:16
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией Бизнес, 16:02
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Туроператоры заявили о кратном росте бронирований туров в Европу Общество, 15:58
Хакеры украли $15 млн в криптовалютах через поддельный сайт криптобиржи Крипто, 15:56
Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Общество, 15:49
В Турции официально объявили, что Эрдоган не выиграл в первом туре Политика, 15:47
Как выглядит место пожара у магазина в Москве. Видео Общество, 15:43
Москалькова сообщила о 32 уголовных делах из-за пыток военных на Украине Политика, 15:43
Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с симптомами кори Общество, 15:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Начальника МВД ЛНР ранили при взрыве в Луганске

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в Луганске, он в реанимации
Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в барбершопе в центре Луганска, он в реанимации. Помимо него пострадали еще несколько человек
На месте взрыва возле барбершопа в Луганске
На месте взрыва возле барбершопа в Луганске (Фото: РИА Новости)

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в центре Луганска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным ТАСС, на него совершено покушение.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах региона заявил, что Корнет находится в реанимации.

Mash пишет, что Корнет получил ранение при взрыве в барбершопе, его отправили в Луганскую областную клиническую больницу. Телеграм-канал также указывает, что он в тяжелом состоянии в реанимации.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале со ссылкой на медиков написал, что Корнет жив и находится в стабильном состоянии.

Как сообщал врио главы республики Леонид Пасечник, на улице Демехина произошел «подрыв», были пострадавшие. Марочко сообщил, что были ранены пять человек, трое из них — в тяжелом состоянии. По данным бывшего посла ЛНР в России Алексея Мирошника, в здании взорвалась граната.

Baza указывает, что Корнет был постоянным клиентом барбершопа, где произошел взрыв. По данным канала, там могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Пострадали кроме Корнета еще пять человек, отмечает Baza.

Корнет, по данным Mash, занимает должность главы МВД республики с 2014 года.

Читайте на РБК Pro
Tinder-сюрприз: почему приложение для знакомств теряет пользователей
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк

Утром 15 мая Луганск обстреляли из дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании. Они попали в здание бывшего авиационного училища. По данным властей, в результате удара никто не пострадал.

В сентябре прошлого года в Луганске при взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв произошел в здании генпрокуратуры. СК назвал произошедшее терактом.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЛНР МВД взрыв покушение
Материалы по теме
В Луганске сообщили об обстреле города двумя ракетами Storm Shadow
Политика
В Луганске после обстрела разрушен этаж авиационного училища штурманов
Политика
Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24, ударившем по Луганску
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter