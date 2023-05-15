Начальника МВД ЛНР ранили при взрыве в Луганске

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в Луганске, он в реанимации

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в барбершопе в центре Луганска, он в реанимации. Помимо него пострадали еще несколько человек

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске (Фото: РИА Новости)

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в центре Луганска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным ТАСС, на него совершено покушение.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах региона заявил, что Корнет находится в реанимации.

Mash пишет, что Корнет получил ранение при взрыве в барбершопе, его отправили в Луганскую областную клиническую больницу. Телеграм-канал также указывает, что он в тяжелом состоянии в реанимации.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале со ссылкой на медиков написал, что Корнет жив и находится в стабильном состоянии.

Как сообщал врио главы республики Леонид Пасечник, на улице Демехина произошел «подрыв», были пострадавшие. Марочко сообщил, что были ранены пять человек, трое из них — в тяжелом состоянии. По данным бывшего посла ЛНР в России Алексея Мирошника, в здании взорвалась граната.

Baza указывает, что Корнет был постоянным клиентом барбершопа, где произошел взрыв. По данным канала, там могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Пострадали кроме Корнета еще пять человек, отмечает Baza.

Корнет, по данным Mash, занимает должность главы МВД республики с 2014 года.

Утром 15 мая Луганск обстреляли из дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании. Они попали в здание бывшего авиационного училища. По данным властей, в результате удара никто не пострадал.

В сентябре прошлого года в Луганске при взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв произошел в здании генпрокуратуры. СК назвал произошедшее терактом.