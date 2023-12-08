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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне и Николаеве
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Военная операция на Украине
В Херсоне после обстрела начались перебои с электричеством, сообщили украинские власти. Звук взрыва также слышали в Николаеве

В прибрежных районах Херсона раздались взрывы, сообщил в своем телеграм-канале председатель городской военной администрации Роман Мрочко. Он призвал жителей не покидать дома и не подходить к окнам.

По словам Мрочко, в некоторых районах города после обстрела начались перебои электричества; ранена 46-летняя женщина, она получила травму головы.

Звук взрыва также слышали в Николаеве, сообщил глава города Александр Сенкевич. Около 22:00 там объявили воздушную тревогу, но позднее ее отменили.

В Киеве и области прозвучали взрывы
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Вечером 8 декабря сигналы тревоги звучали также в Днепропетровской и Кировоградской областях и на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Херсон Николаев взрывы Украина Воздушная тревога
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