Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, после чего в городе объявили воздушную тревогу. Ранее этой ночью о работе ПВО и взрывах также сообщали одесские власти

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, пишут «Зеркало Недели» и «Суспильне».

Воздушную тревогу над столицей объявили спустя несколько минут после сообщений о взрывах. В настоящее время она также объявлена в Киевской области.

Позже Воздушные силы Украины объявили «ракетную угрозу» и призвали жителей Киева и области проследовать в укрытия. Спустя полчаса в военной администрации региона заявили, что после работы ПВО падение обломков было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Ранее этой ночью о работе ПВО и взрывах также сообщали одесские власти. По данным Страна.ua», взрывы раздались в городе Южный.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.