 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, после чего в городе объявили воздушную тревогу. Ранее этой ночью о работе ПВО и взрывах также сообщали одесские власти
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, пишут «Зеркало Недели» и «Суспильне».

Воздушную тревогу над столицей объявили спустя несколько минут после сообщений о взрывах. В настоящее время она также объявлена в Киевской области.

Позже Воздушные силы Украины объявили «ракетную угрозу» и призвали жителей Киева и области проследовать в укрытия. Спустя полчаса в военной администрации региона заявили, что после работы ПВО падение обломков было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Ранее этой ночью о работе ПВО и взрывах также сообщали одесские власти. По данным Страна.ua», взрывы раздались в городе Южный.

В Одесской области прогремели взрывы
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев Воздушная тревога Военная операция на Украине взрывы Киевская область
Материалы по теме
Германия назвала число боеприпасов, которое поставит Киеву в 2024 году
Политика
В Киеве сняли памятник Щорсу, отпилив коню ноги
Политика
Премьер Украины обвинил власти Киева в подтоплении метро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Россияне рассказали, что заставит их уволиться и вернуться в компанию Экономика, 06:00
Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по усилению Украины на море Политика, 05:46
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
ЦАХАЛ начала штурм района города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан Политика, 05:19
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:17
Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска Политика, 05:15
Economist узнал о требовании США к Израилю закончить войну к Новому году Политика, 04:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Yonhap сообщил о крушении американского истребителя F-16 близ Южной Кореи Политика, 04:41
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Разработчик чипов предупредил о «восстании машин» Технологии и медиа, 04:17
Лондон передаст Украине два минных тральщика типа Sandown Политика, 04:08
Стали известны отрасли, где руководство планирует поднять оклады Бизнес, 04:00
В Москве загорелась кровля Российской государственной библиотеки Общество, 03:21
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20