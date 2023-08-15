Шойгу заявил, что Украина «прикрыла» производство дронов зернохранилищами

Украина использовала зерновую сделку, чтобы прикрыть от российских ударов производства дронов и склады боеприпасов, заявил Шойгу. Власти Одессы в июле неоднократно сообщали о повреждении портовой инфраструктуры после ударов

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Украина развернула производства дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

«Особый цинизм киевский режим проявил при реализации «Черноморской зерновой инициативы». Используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений, боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производства БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму. Эти факты известны западным партнерам Украины», — сказал министр.

В июле Минобороны России сообщало об ударах в Одессе по объектам, где готовились теракты против российской стороны с применением беспилотных надводных аппаратов. Власти города говорили о повреждении портовой инфраструктуры.

19 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о самых масштабных с начала военной операции ударах. Власти региона сообщили, что критическая и портовая инфраструктура Одессы подверглась атаке, взрывами были повреждены терминалы, резервуары и оборудование в порту Одессы, а также промышленный объект на территории города и два складских помещения в разных локациях. 24 июля власти Одесской области сообщили о повреждении порта на Дунае, не уточнив, какого именно. При этом, по словам главы обладминистрации Олега Кипера, был поврежден ангар с зерном. «Политика страны» тогда сообщала об атаке по Измаилу и Рени. Мэр Рени Игорь Плехов рассказал, что в порту уничтожили три зернохранилища.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена.