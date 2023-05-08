Кличко заявил о «самой массированной атаке» на Киев

Мэр Киева Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала спецоперации

Кличко заявил, что ночью Киев подвергся самой массированной с начала спецоперации атаке. По его словам, погибших нет, пять человек пострадали

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Ночью Киев подвергся самой массированной с начала российской военной операции атаке, заявил мэр города Виталий Кличко.

«Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — рассказал мэр столицы (цитата по УНИАН).

По его словам, есть повреждения домов, детских садов и школ.

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины, в том числе Киевской, Николаевской и Одесской, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном здании и четырех пострадавших.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем телеграм-канале, что взрывы в Киеве и других областях Украины связаны с «одним из самых, если не самым массированным применением БПЛА-камикадзе и крылатых ракет» за последние месяцы.

Военная администрация Киева позднее сообщила, что в Соломенском районе города после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т. Уточнялось, что несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло.

Власти украинской столицы добавили, что также была повреждена «газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован». Сообщалось также о повреждениях машин и зданий.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность отрицали.