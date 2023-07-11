Шойгу допустил применение кассетных снарядов в случае их поставок Киеву
Россия воздерживается от применения в спецоперации на Украине кассетных боеприпасов, хотя они есть на вооружении, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российские кассетные боеприпасы намного эффективнее американских.
«В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации», — сказал глава Минобороны (цитата по «РИА Новости»).
Он предупредил, что, если США поставят Украине кассетные боеприпасы, российские вооруженные силы вынуждены будут применить аналогичные средства.
7 июля США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы, хотя и признали, что такие снаряды несут риски для мирного населения. «Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента, пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это естественно повлияет на затягивание конфликта», — предупредил Шойгу.
Командование Объединенной группировки войск в зоне военной операции принимает меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов, заверил министр.
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.
США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.
Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу Киеву также не поддержали Испания, Великобритания, Канада, Германия, Китай.
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