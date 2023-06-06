СК признал обрушения плотины Каховской ГЭС терактом

Следственный комитет счел разрушение плотины Каховской ГЭС терактом, повлекшим значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия. Украинская и российская стороны начали эвакуацию из прибрежных районов из-за затопления

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий) из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. <...> Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Разрушение плотины произошло утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Херсонские власти до этого не раз сообщали об ударах по ГЭС. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции. Тогда же врио главы области Владимир Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.

Как российские, так и украинские власти, под контролем которых находится часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, объявили эвакуацию. На Украине сообщали о проблемах с водоснабжением в городах выше по течению, в частности в Кривом Роге.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины, назвав произошедшее терактом. Киев потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. Глава Евросовета Шарль Мишель также возложил вину за разрушения на Москву, заявив о намерении «привлекать Россию и ее марионеток к ответственности».

В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ. «Эти наступательные действия захлебываются», — отметил он.

Кроме того, таким образом Киев может лишить воды Крым, добавил Песков: в Каховском водохранилище падает уровень воды и резко сокращается подача в Северо-Крымский канал.