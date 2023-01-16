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Кремль связал падение ракеты на дом в Днепре с работой ПВО Украины

Дмитрий Песков связал падение ракеты на жилой дом в Днепре с работой ПВО Украины
Российские военные не наносят ударов по социальной инфраструктуре Украины, напомнил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о гибели людей в Днепре, он напомнил, что в Киеве говорили о падении на дом сбитой ПВО ракеты
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обрушение подъезда жилого дома в Днепре и гибель людей стали результатом работы противовоздушных систем Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать тот факт, что Киев возложил ответственность за это на Москву, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что российские военные не наносят ракетных ударов по гражданским объектам Украины.

«Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия ракеты контрракеты противовоздушной обороны», — сказал Песков.

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали порядка 200 человек, говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Глава военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что погибли 35 человек.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил после инцидента, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

После этих слов Арестовича подвергли критике на Украине. Так, мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на заявления советника офиса президента Украины, назвав его «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом».

Командующий украинскими Воздушными силами Вооруженных сил Николай Олещук заявил, что у Украины «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Он добавил, что с начала специальной военной операции «ни одна» из выпущенных ракет подобного типа «не сбита средствами противовоздушной обороны».

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Арестович после критики повторно прокомментировал ситуацию. Он написал, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». «Нас должно заботить привлечение к ответственности виновных в трагедии <...>. Вот на этом и нужно сосредоточиться», — считает он.

Власти России ранее неоднократно заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Днепр Украина ракета ПВО Военная операция на Украине
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