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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции

Шойгу: потери ВСУ с начала военной операции составили 383 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного ведомства рассказал, что потери ВСУ превысили 380 тыс., более 40% — с начала контрнаступления
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Как отметил Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.

Большие потери, по словам министра, понесли и иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ. В общей сложности потери среди них достигли 5800 человек. Большинство приехавших из-за рубежа — граждане Польши, США и Великобритании.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Также Шойгу рассказал, что в общей сложности Запад поставил Украине 5220 танков и другой бронетехники, 1300 артиллерийских систем, более 2,5 млн снарядов. По словам российского министра, управляют комплексами ПВО и РСЗО военнослужащие из стран НАТО. «При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую и речь англичан», — заявил он.

Что касается потерь военной техники, то с июня ВСУ потеряли 766 танков (в том числе 37 Leopard), более 2300 других бронемашин (включая 50 Bradley).

Ранее Владимир Путин заявлял, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход спецоперации. На сегодняшней коллегии глава государства сказал, что спецоперация «разрушила миф о неуязвимости западной военной техники».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине Сергей Шойгу
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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