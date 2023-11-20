Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ на трех направлениях

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская группировка войск «Запад» отразила три атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Бои шли в районе села Загоруйковка Харьковской области.

Еще одну попытку атаковать украинские военные предприняли на краснолиманском направлении. Российские военные группировки «Центр» отразили ее в районе села Григоровка в ДНР.

«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе, с 11 по 17 ноября, Минобороны доложило об улучшении позиций российских войск на южнодонецком направлении. В ведомстве заявили, что военные группировки «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции» и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, в районах Новомихайловки и Никольского ДНР.

На южнодонецком направлении украинская сторона потеряла свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град», отметили в военном ведомстве. Кроме того, за указанную неделю российские военные уничтожили три украинских самолета МиГ-29.