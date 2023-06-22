Шойгу заявил об отсутствии крайней необходимости в новых добровольцах

Более 3,7 тыс. единиц техники уже поставлено для формирования резервов в составе отдельной армии, подчеркнул министр обороны Шойгу. Крайней нужды в добровольцах сейчас армия не испытывает, они должны проходить подготовку

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Минобороны России к концу июня сформирует резервы Вооруженных сил в составе отдельной армии. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии», — сказал он. Более 3,7 тыс. единиц техники уже поставлено для формирования соединений, добавил министр.

Помимо этого Шойгу заверил, что в данный момент нет крайней необходимости в новых добровольцах для участия в спецоперации на Украине.

По его словам, в среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек. Всего по прямому контракту с Минобороны России набрано 114 тыс. человек, еще 52 тыс. человек — добровольцы, уточнил Шойгу.

«Они, как добровольцы, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются», — подчеркнул министр обороны, отметив «высочайшую мотивацию» бойцов.

Шойгу отметил, что добровольцев готовят на восьми полигонах 645 инструкторов.

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