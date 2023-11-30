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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отразили восемь атак ВСУ на разных направлениях

Минобороны: военные России отразили восемь атак ВСУ на ряде направлений
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные отразили восемь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях за сутки, сообщило Минобороны в сводке за 30 ноября.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. В результате украинская сторона потеряла до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На краснолиманском направлении военные группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. За сутки на этом направлении Украина потеряла до 250 военнослужащих.

На донецком направлении артиллеристы России отбили еще две атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Марьинка в ДНР. «Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнили в Минобороны.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отбили еще три атаки штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение живой силе рядом с населенным пунктом Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военных, еще три автомобиля были уничтожены.

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Фото:Яндекс.Карты

22 ноября Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на пяти направлениях — запорожском, купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком. По данным ведомства, три атаки отразили в ходе боев севернее села Новопрокоповка и западнее села Вербовое в Запорожской области, а четвертую — в Харьковской области.

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Теги
Минобороны ВСУ Украина Россия Запорожская область ДНР
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