Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море

Украинский безэкипажный катер уничтожила авиация Черноморского флота в акватории Черного моря. В каком конкретно районе это произошло, в ведомстве не уточнили. Утром Минобороны сообщало о попытке атаки на корабль «Сергей Котов»

Фото: Андрей Лузик / ТАСС

Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказано в сообщении.

В каком конкретно районе был уничтожен катер, в ведомстве не уточнили.

Утром того же дня министерство сообщило о попытке пяти украинских безэкипажный катеров атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Катера уничтожили огнем из штатного вооружения корабля, заявили в ведомстве.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров ВСУ в Черном море, это произошло в том числе 10 сентября. Тогда, по данным оборонного ведомства, были уничтожены быстроходные катера Willard Sea Force производства США. Их обнаружили в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный. Российские войска покинули остров в конце июня 2022 года. Минобороны назвало это шагом доброй воли» с целью продемонстрировать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины

За день до этого в министерстве сказали, что в период с 2 по 9 сентября корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Ранее, 4 сентября в оборонном ведомстве заявили, что ночью российские самолеты уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у крымского побережья. По информации Минобороны, суда следовали в направлении мыса Тарханкут.