Минобороны заявило о возвращении пленных «чувствительной категории»
Минобороны России: из плена вернулись 63 военных, в том числе «чувствительной категории»
В результате переговоров из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 63 российских военных, сообщило Минобороны России.
В ведомстве заявили, что в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов.
Военным оказывают психологическую и медицинскую помощь, им дали возможность связаться с родственниками.
Украинская сторона обмен пленными пока не комментировала.
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