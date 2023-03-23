Зеленский сообщил о визите в Херсонскую область

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал кадры визита в Херсонскую область.

Он посетил село Посад-Покровское, находящееся на западе области, у границы с Николаевской областью, примерно в 30 км от Херсона, который находится под контролем украинской армии с ноября прошлого года.

«Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Осмотрели пункт несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим», — написал Зеленский.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре. В середине октября началась эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра, а 9 ноября российские войска заняли линию обороны на противоположном берегу.

Накануне, 22 марта, Владимир Зеленский сообщил о своей поездке под Бахмут (Артемовск) в Донецкой области (вошла в состав России в административных границах в статусе Донецкой народной республики). В последние полгода под городом ведутся активные бои, большая часть города занята российскими войсками. Под Артемовском Зеленский наградил отличившихся военнослужащих ВСУ.