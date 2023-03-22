В Киеве и ряде регионов произошли взрывы, там работают силы ПВО

В Киеве и ряде регионов произошли взрывы

Силы ПВО работают в столице и области, а также в Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областях

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. О работе систем противовоздушной обороны сообщают и в Киевской областной администрации.

О работе ПВО и взрывах в ряде регионов Украины пишут телеграм-каналы «Карта воздушных тревог», ZN.UA, «Суспільне».

Взрывы звучат в Житомирской и Хмельницкой областях, там также работают силы ПВО. Власти сообщают о звуке взрыва в Хмельницком. О работе ПВО написал глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

Силы ПВО задействованы и в Черкасской области.

Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

В начале марта под ракетные удары попали Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская и Винницкая области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о пострадавших и погибших. Власти некоторых регионов говорили об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроэнергии.

Минобороны тогда отчиталось о нанесении «массированного удара возмездия», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», в ответ на атаку в Брянской области. 2 марта произошло нападение на села Любечане и Сушаны в Климовском районе, в результате которого погибли два человека, а ранение получил десятилетний мальчик. По версии следствия, атаку совершили две группы украинских диверсантов. Президент Владимир Путин назвал ее терактом.