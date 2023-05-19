При обстреле Энергодара пострадал водитель скорой помощи
Водитель скорой помощи получил осколочное ранение голени при обстреле Энергодара. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, на Энергодар с 6:00 пришлось пять прилетов — два в черте города и три за его пределами, били из тяжелых вооружений. Рогов предположил, что ВСУ целились по КПП на въезде.
Осколками был поврежден автомобиль местных жителей, «которые ехали по своим делам».
В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара. Решение было принято, как уточнял он, из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ территорий в районе линии боевого соприкосновения.
18 мая Балицкий заявил, что жителям Энергодара и сотрудникам расположенной в нем Запорожской АЭС нет необходимости эвакуироваться.