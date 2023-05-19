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При обстреле Энергодара пострадал водитель скорой помощи

Рогов: в результате обстрела Энергодара пострадал водитель скорой помощи
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Водитель скорой помощи получил осколочное ранение голени при обстреле Энергодара. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, на Энергодар с 6:00 пришлось пять прилетов — два в черте города и три за его пределами, били из тяжелых вооружений. Рогов предположил, что ВСУ целились по КПП на въезде.

Осколками был поврежден автомобиль местных жителей, «которые ехали по своим делам».

В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара. Решение было принято, как уточнял он, из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ территорий в районе линии боевого соприкосновения.

18 мая Балицкий заявил, что жителям Энергодара и сотрудникам расположенной в нем Запорожской АЭС нет необходимости эвакуироваться.

Теги
Украина Запорожская область Энергодар Военная операция на Украине Владимир Рогов обстрел пострадавший
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